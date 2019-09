Roberto e Alessandro alla scoperta delle comunità americane

Hanno vinto il concorso di Consulta e Giunte di Castello e sono partiti: destinazione Detroit nel loro viaggio alla scoperta delle Comunità Sammarinesi negli Stati Uniti. In tanti hanno chiesto di partecipare ma alla fine l'hanno spuntata Roberto Giacomini, di Serravalle, e Alessandro Riccardi, di Borgo Maggiore. Entrando nel progetto che ha lo scopo di rafforzare il legame tra San Marino e i suoi cittadini oltreoceano e delle altre realtà estere.

Iniziativa che si concluderà 2020, con l’ultima tappa nelle comunità italiane.

“Siamo curiosi di vedere come saremo accolti dalle comunità, ci teniamo a portare loro un po’ di San Marino”, hanno detto i due vincitori. “Vogliamo fare un bel lavoro e capire come vivono i nostri connazionali negli Stati Uniti, oltre a vedere con i nostri occhi come la loro ‘sammarinesità’ sia mutata nel tempo”. Scopo del progetto, informa la Segreteria esteri, è scoprire la vita dei nostri concittadini emigrati e il loro legame con la Repubblica, ma anche “osservare le loro realtà attuali con occhio critico e propositivo, in modo da individuare formule di successo in campo pubblico, sociale, culturale e imprenditoriale da poter proporre con successo qui a casa nostra”, hanno detto i Capitani di castello.

Un viaggio che potremo seguire in diretta social su Facebook e Instagram