IL SENSO DI UNA VITA Roberto Ridolfi si racconta: oltre 60 anni di passione per la balestra Campione, artigiano e maestro, dal 1963 dedica la sua vita alla Federazione Balestrieri e a un'arte che continua a tramandare alle nuove generazioni. "Le costruisco dalla A alla Z"

Si dice che in ogni famiglia sammarinese ci sia almeno un balestriere. Qualcuno che è stato travolto dalla passione. Una passione che una volta nata non si esaurisce. È il caso di Roberto Ridolfi, che dal '63 ha fatto dell'amore per la balestra il senso della sua vita. Roberto non solo è campione pluripremiato, ma costruisce questi strumenti da solo, in tutte le loro parti.

"Questo è il laboratorio dove nascono le balestre. Io ne costruisco in media uno ogni due anni, perché in ogni balestra ci sono circa 400 ore di lavoro. Perché io le balestre le faccio da A alla Z. Faccio il legno, la ferratura, faccio l'incisione sui ferri, faccio l'intaglio e l'intarsio con l'osso. Praticamente la balestra è pronta".

La casa di Roberto è un museo fatto di balestre, di medaglie e riconoscimenti accumulati negli anni. Il risultato più importante che porta nel cuore l'ha raggiunto all'inizio del 2000, quando per tre volte di fila ha vinto il Campionato sammarinese ottenendo il Collare d'argento, immortalato in una foto che mostra con orgoglio.

"La soddisfazione più grossa è stata questa qui del Collare. È stata una soddisfazione veramente grossa, perché è difficile arrivare a fare tre anni... non è mai riuscito nessuno a San Marino, neanche i nostri federati italiani, finora. Due notti le ho fatte in bianco. Poi, quando sono diventato anche Re della Balestra, nel 2019, anche quella si rincorre per tutta una vita e ce l'ho fatta arrivarci. Anche quella è una grossa soddisfazione".

Roberto fa parte dal '63 della Federazione Balestrieri, che tra pochi giorni compirà 70 anni, un traguardo a cui lui ha contribuito fortemente e anche oggi lo impegna nella formazione dei giovani. Gli abbiamo chiesto quali sono i presupposti per innescare la passione, ma non ci sono ricette impegnative. Arriva un momento in cui si capisce di essere nati per la balestra e quando lo si scopre non la si abbandona più.

"L'impegno e la voglia... perché io quando ho un'ora, anche a volte in mezzo ai problemi e a tante cose, metto tutto da parte per andare alla mia balestra, vado a fare due tiri e mi rilasso, insomma. La mia vita l'ho dedicata solo alla balestre. Non so se l'ho fatto bene o male, però ormai l'ho fatta".

Il servizio di Laura Bonaiuti

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