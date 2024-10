RoBOt fest in transizione al DumBO

La frontiera pionieristica della musica elettronica e delle arti digitali sin dal 2008 compie la sua “transizione” bolognese declinando la parola ROBOT in LEARN per spiriti maturi (laboratori, talk e panel) e KIDS (under 20: riagganciare i giovani in modo ludico dai social media e dalla smartphonemania) in un manifesto ideato dalla vocalist Lyra Pramuk. Come definire le sfumature dell'elettronica contemporanea? A seconda del popolo della notte; e che sia sempre house, techno, jungle, drum'n'bass in una nuova line-up dettata dalle avanguardia ROBOT made in BO perché la musica anche italiana 'fugga' dai telefonini dei teen-eger e viva, live! Il genere nella sostenibilità ambientale per la rivoluzione digitale continua...