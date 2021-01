INTORNO A NOI Rocche: itinerari "sospesi" del ravennate Tour dei castelli lungo le Romagne percorsi turistico culturali ravennati da Lugo a Riolo l'entroterra storico

Itinerari in luoghi collinari sospesi nel tempo lungo il territorio romagnolo affine a San Marino per storia, tradizioni e bellezza. Ravenna tra mari e camminamenti giubilari che toccano il Titano verso Marche e Toscana. LUGO, tra Bologna e Ravenna dall'Adriatico all'Appennino, è il primo entroterra ravennate. Patria di Francesco Baracca asso dell'aria nell'aviazione della Grande Guerra. La planimetria urbana dall'alto disegna proprio un aereo. La Rocca estense cinquecentesca è residenza municipale. Il mastio di Uguccione della Faggiola è del 1298. Il Pavaglione mercantile e del 1700 insieme al teatro Rossini. La cittadella fino ai primi del 900 ospitava una comunità ebraica.

BAGNARA DI ROMAGNA è un borgo verde nel cuore della pianura. Gli Stradelli Guelfi corrono paralleli alla via Emilia e collegavano gli antichi castelli a chiese e residente patrizie fino al mare. E' un castrum medioevale intatto con il sistema difensivo della rocca sforzesca ancora con le mura di cinta e il fossato praticamente intatti. Il mastio è una delle più belle opere fortificatorie del XV secolo. ORIOLO dei FICHI e della TORRE segna il primo contrafforte appenninico faentino. Dall'anno Mille è la terra di Aghinolfo e del castello del vescovo Arnaldo II . Diventa poi veneziana e borgo rurale. BRISIGHELLA è uno dei “Borghi più belli d'Italia” grazie alla Bandiera Arancione del Touring. Tre pinnacoli di gesso sostengono la Rocca manfrediana, la Torre dell'Orologo e il Santuario del Monticino. La Via degli Asini piena di archi era la strada dei birocciai. E' il paese dei natali a ben 8 cardinali.

RIOLO apre le colline fertili della Valle del Senio. Luogo di acque termali d'epoca romana mentre il borgo antico è trecentesco. La Rocca di Riolo a tre torri e maschio quadrato la si deve ai bolognesi ed è una fortificazione militare oggi adibita a museo.

fz



