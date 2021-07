Rock, indie e post-punk, concertone ferrarese

Scena musicale indipendente a Ferrara il sound d'apertura dei SOVIET SOVIET, La band indie rock originaria di Pesaro che ha suonato in tutto il mondo, prelude alle sonorità “storiche” dei MASSIMO VOLUME che sin dai primi anni 90 sparavano musica nelle cantine bolognesi a volumi altissimi, appunto. Da sempre 'estranei' all'establishment anche oggi provocano mercato e live con suoni liquidi frammisti al recitato-cantato (sin dal disco STANZE del 1993) non senza tecnica rodata e provata sulla gente dal palco come stasera “Sotto le stelle” ferraresi spazio all'improvvisazione. “vivere nell'incerto” secondo Jodorowsky è la loro mission anche oggi. Con IL NUOTATORE prima della pandemia il gruppo è già costituito dal solo trio storico Clementi-Burattini-Sommacal (oggi sono 4 musicisti). La seconda vita della band ricomincia dalla preghiera dostoevskijana a “nostra signora del caso” per un ritorno alle radici di oltre1/4 di secolo fa ci vuole la spinta dei SOVIET.

fz