“Rock me Amadeus”: presentato l'ultimo libro di Davide Pezzi

Un esplorazione affascinante e anche sorprendente dell'universo delle riletture pop, rock e disco di celebri brani classi: è il viaggio che Davide Pezzi vuole offrire ai lettori del suo ultimo libro “Rock Me Amadeus”. Dalle interpretazioni visionarie di band come Emerson, Palmer e The Nice, alle incursioni più inattese della cultura popolare. Non mancano pagine dedicate alle versioni meno riuscite — testimonianze di un’epoca e di un gusto — che aiutano a comprendere ancora meglio la forza inesauribile della musica classica come fonte di ispirazione.

"È un'idea che avevo in mente da vari anni - afferma Pezzi - perché io ho sempre apprezzato l'incontro tra la musica classica e la musica rock fin da quando ascoltavo i dischi negli anni 70 del gruppo Progressive. Poi pian piano ho cominciato a interessarmi, ho scoperto che c'erano molti più brani di quello che pensavo, sia proprio ritrascrizioni, sia canzoni tratte da o molto spesso copiate da, come scrivo, perché molti autori di canzoni sono appropriati senza scrivere ispirato a. Ho deciso quindi di fare un libro semiserio, perché non sono un musicologo, non è una cosa seria, è un libro che spero che sia brillante e se poi riuscisse ad avvicinare qualcuno alla musica classica, di coloro che pensano che è noiosa o viceversa, che ascolta solo musica classica, magari alla musica pop, sarebbe già un risultato di cui sarei molto contento".

Presentazione organizzata allo Spazio Espositivo Carlo Biagioli con la scrittrice Anna Chiara Macina e la musica del pianista Mattia Guerra.

