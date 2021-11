EVENTO MUSICALE MULTIMEDIALE Rocker scatenati a cartoni Lancio web solo on line il video animato “HELLRISER” in cui Ozzy Osbourne e Lemmy “The Lurch” dei Motörhead rivivono in un videoclip una fantascientifica avventura musicale

Kilmister fondatore dei Motörhead muore nel 2015 ma rivive e suona ancora con l'amico Ozzy nell'album più rappresentativo di Osbourne: NO MORE TEARS e tra i più venduti di sempre con “Diary of a Madman” concepiti della star inglese nella sua lunga carriera di spettacolo ancora viva oggi da ultrasettantenne. NO MORE compie 30 anni e il “padrino” britannico dell'heavy metal ha ideato un doppio ricordo del disco e dell'amico in una versione animata inedita che risente moltissimo della presenza musicale di LEMMY. Nuova versione, doppio vinile, e una edizione speciale digitale con i due cantanti in linea vocale a strofe alterne come mai era accaduto prima (in origine negli anni 90 solo 2 versioni uguali separatamente interpretate). Nella 'novel metal', invece, i due salvano il mondo combattendo il male in nome dell'umanità come due 'SuperErocker'...



fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: