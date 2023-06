Rockin'1000 Madrid: Michele Zanotti nella band per la settima volta

Torna sabato al Civitas Metropolitano di Madrid in un nuovo concerto il Rockin'1000, la più grande Rock Band del mondo, formata da musicisti volontari professionisti e non professionisti, provenienti da ogni nazione. Per San Marino ci sarà anche quest'anno il bassista Michele Zanotti, impegnato oggi nelle prove generali del concerto che prevede una scaletta di 22 brani, tra cui l'inedito "How we Roll". "The Biggest Rock Band on Earth" tornerà ad esibirsi a Roma il 7 giugno, con special guest il rapper Rkomi. Oltre a Zanotti ci sarà il bassista sammarinese Matteo Bollini, alla sua prima partecipazione.