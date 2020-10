EVENTO CESENA Rockin'Cesena in una storia meravigliosa ROCKIN'1000 diventa un film WE ARE THE THOUSAND evento speciale al Festival di Roma dal 25 al 28 ottobre nei cinema di Cesena e Santarcangelo per I WONDER STORIES

Erano in mille il 26 luglio 2015 a suonare all'unisono dopo le prove in sincrono all'Ippodromo di Cesena la più grande band al mondo ha registrato LEARN TO FLAY come tributo ai FOO FIGHTERS divenuta virale con 50 milioni di contatti sul web ha fatto si che il gruppo americano venisse a sua volta in Romagna per un memorabile concerto. Due sognatori cesenati hanno ideato e realizzato il concertone ROCKIN'1OOO (poi vari eventi fino al 2019 coinvolgendo anche San Marino e alcuni musicisti locali) oltre ad incontrare Dave Grohl e gli altri del gruppo a Walla Walla vicino a Seattle nasce anche il docu-film con il contributo della Regione Emilia Romagna dal Festival di Roma la Wonder li porta in sala. Operazione sociale e musica salvifica perché suonare uno strumento fa bene a tutti e con il “coprifuoco” ci spingono al cinema in musica.

Interviste con FABIO ZAFFAGNINI Ideatore evento e ANITA RIVAROLI Regista

