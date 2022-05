EVENTI MUSICALI Rockin'ESC: da Cesena a Torino in musica Cesena con ROCKIN'1000 chiama Torino per l'EUROVISIONE RAI i rocker suonano il Te Deum a piazza San Carlo in onore del batterista dei Foo Fighters morto recentemente

Arrivano da Cesena per Torino in centinaia da tutta Italia e dagli States a ricordo di Taylor Hawkins dei Foo Fighters intonano accompagnandolo il Te Deum di Charpentier sigla dell'Eurovisione e si tuffano in un assolo di batteria per Taylor che culminerà nel silenzio... Violinisti, chitarristi, bassisti e batteristi della community cesenate al pari dei “Mille” (combattenti) in trasferta nella città sabauda reinterpretano come fecero in Romagna i loro pezzi storici in versione rock. La band statunitense di Dave Grohl aderisce all'evento europeo. Così nel 2015 si fecero convincere a intervinire dopo aver visto lo strepitoso video virale dall'ippodromo e dallo stadio in un emozionante LEARN TO FLY. Anche il promo dell'ESC 2022 è in parte animato dall'entusiamo di Rockin'1000.

fz

