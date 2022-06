CULTURA LIRICA Roma è Verdi all'Opera Ultima recita per ERNANI di Verdi su libretto di Piave tratto da Victor Hugo diretto dal maestro Marco Armiliato al Teatro dell'Opera di Roma prima dell'estate a Caracalla

Opera giovanile verdiana (il maestro era poco più che trentenne all'epoca del debutto veneziano alla Fenice) racconta in musica il romanticismo francese alla Hugo. Libretto ambientato nella Spagna cinquecentesca (costumi scenografici dell'architettura figurativa a schizzi di colore nei tessuti dell'argentino Hugo De Ana) in un dramma lirico in 4 parti. Amori, intrighi, e sacrifici del cuore in melodramma. Ernani il bandito non è altro che il nobile Don Giovanni D'Aragona impazzito per la bella Elvira promessa sposa al vecchio Silva amata anche da re Carlo futuro imperatore. Il Coro del Costanzi diretto da Roberto Gabbiani è senza meno il personaggio aggiuntivo della intera recita romana.

fz

