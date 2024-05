RICORDO ALLUVIONE Romagna nostra "green" e bella, ciao “Romagna in fiore”, a partire da Ravenna la più colpita dall'alluvione, la rassegna solidale all'aperto diffusa a tutte le province toccate. Ha aperto Vinicio Capossela seguito da Neri Marcorè

La festa dei giovani e dei volontari col badile e le sole mani pieni di fango e speranza continua fino a giugno da Brisighella a Sarsina: concerti green e solidali per continuare a convivere costruendo un altro futuro ecosostenibile. 30 mila presenze, 7mila solo con Capossela. Tutti a piedi o in bicicletta rispettando il territorio senza lasciare segni 'invasivi' di passaggio. Felici con lo zaino da riportare a casa pieno di cose da tenere o 'riciclare' (come i sogni belli da raccontare).

Speciale a cura di Piera Raimondi per Emilia Romagna Cultura

