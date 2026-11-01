"Romanzata a San Marino", il Teatro Titano diventa capitale della lirica e della moda

Interviste a: Lora Laevskaya - Direttrice artistica del Festival; Maria Pidalà - Coordinatrice Scuola MP moda San Marino

Il palcoscenico del Teatro Titano torna ad accendere i riflettori su un evento di grande rilievo per la scena culturale sammarinese. Al via la tredicesima edizione del Festival-Concorso Internazionale “Romanzata a San Marino”, una kermesse multidisciplinare che trasforma il cuore della Repubblica nel centro nevralgico dell'arte, della musica e della moda europea.

Il progetto, che affonda le sue radici in una tradizione nata oltre quindici anni fa in diversi Paesi europei, e che nel tempo ha saputo unire artisti di oltre 25 nazioni, si conferma un tassello cruciale per gli scambi culturali del Titano.

"Celebriamo proprio qui la Romanzata nella Repubblica di San Marino che è una Repubblica libera senza limiti e proprio qui vogliamo portare la libertà dell'espressione e i giovani talenti cantanti proprio per rappresentare questa libertà e questa diffusione dell'arte e della musica", spiega Lora Laevskaya, Direttrice artistica del Festival.

L'edizione di quest'anno schiera un cartellone di respiro internazionale, con talenti di San Marino, Italia, Germania, Danimarca, Svezia, Regno Unito ed Estonia, inclusi interpreti che vantano esibizioni su palcoscenici di primo piano. Un viaggio sonoro, intervallato da sfilate di moda.

"Sono qui con la scuola perché sono stata invitata dalla Scuola Arte 13 per questo evento, è bello fare un contraccambio anche tra paesi su quanto riguarda l'arte perché l'arte secondo me è una cosa molto importante. Siamo qui a presentare abiti di collezione sfilati alla Fashion Week di Milano", afferma Maria Pidalà, Coordinatrice Scuola MP moda San Marino.

Interviste a: Lora Laevskaya - Direttrice artistica del Festival; Maria Pidalà - Coordinatrice Scuola MP moda San Marino