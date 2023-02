ROMAGNA TEATRO Romeo și/e Julieta/Giulietta: un amore in rumeno e italiano

Scritto anche in inglese dal testo originale declinato in Italiano pure alternatamente sottotitolato e narrato in rumeno da 13 attori, 7 del Teatro di Bucarest e 6 dalla Compagnia LUNA NEL LETTO di Ruvo di Puglia per la regia di Campanale. Capuleti italiani, Montecchi rumeni. Una versione di ROMEO E GIULIETTA in un rito che parla, si, d'amore tra adulti e giovani sopratutto sul pregiudizio, la diversità che spesso e differenza e sulla guerra (conflitto di tutte le guerre). Lo spettacolo è teatro fisico e tutto arriva come una musica in lingue diverse che risuonano tra loro toccando e accarezzando le pareti del cuore, e fanno male... L'espediente amoroso sta in Romeo che si sforza di parlare in italiano con Giulietta mentre lei cresciuta da una balia rumena conosce la lingua d'origine di lui ma non lo dice (più amore di così!). Un gioco di seduzione e mentre loro si scambiano le lingue le famiglie si chiudono nell'odio del loro idioma.

