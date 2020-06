Ronald-Fellini: foto di scena a Cesena

Cesena città aperta all'arte d'estate, in calendario anche un FELLINI inedito, dal fotografo di scena Paul Ronald [chiamato dal maestro romagnolo appositamente per documentare le location del film “8 1/2”] morto nel 2012 a Gand in Francia. L'uomo dell'occhio come mestiere diviene testimone della 7^ Arte mondiale dopo aver lavorato con Visconti, Pasolini e Zeffirelli, documentando nei decenni la storia del cinema internazionale prorio trasferendosi in Italia. Gli scatti anni 60 rinvenuti in casa Ronald in rullini e negativi mai stampati e nascosti poi donati dall'artista al curatore Maraldi. Diapositive a colori e stampe in bianco e nero già proposte per il Centenario Felliniano in una mostra che ha fatto il giro del mondo (esposizione anche a Hollywood) prima di approdare a Cesena. Ronald era già stato in città nel 1998 per una personale alla prima rassegna fotografica ClicCiak. Paul c'era quando Fellas scriveva la storia del cinema immortale e ha potuto scattare tutto quel che gli altri non potevano vedere, intorno al set.

fz