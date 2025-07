FICTION Ronda 'superstar': un cane sammarinese protagonista di Blanca 3 Su Rai 1, in autunno, sei nuove puntate dell'amata serie tv

Ronda 'superstar': un cane sammarinese protagonista di Blanca 3.

In autunno su Rai 1 arriva Blanca 3, una delle serie più seguite ed apprezzate dal pubblico, con Maria Chiara Giannetta: sei puntate tra indagini e nuove sfide. Un grande ritorno, annunciato lo scorso 27 giugno durante la presentazione, a Napoli, dei palinsesti Rai per la nuova stagione televisiva 2025/2026.

E c'è un po' di San Marino in questo atteso sequel. Sì, perché è un cane sammarinese il nuovo amico a quattro zampe della protagonista. Si chiama Ronda, border collie di 5 anni, per mesi impegnata sul set tra Roma e Genova.

“Ci innamoreremo tutti di questo fantastico cane” - ha dichiarato Maria Chiara Giannetta in conferenza stampa. Ronda interpreterà 'Cane 3', prendendo il posto del cane guida Linneo - in realtà una femmina di bulldog di nome Fiona - che ha accompagnato la serie tv per le prime due stagioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: