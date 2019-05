Rosalinda Celentano sul Titano

Nel pomeriggio Rosalinda Celentano arriverà sul Titano accompagnata dall'assistente Monica Mazza. L'artista - informa una nota stampa - sarà intorno alle 17 nello Studio Legale di Luca Della Balda, per firmare un contratto di management con Marcello De Sanctis, quale giurista residente in Repubblica. Il nuovo manager si occuperà degli interessi dell’attrice e ha già manifestato l’intenzione di fissare un appuntamento con il segretario Marco Podeschi, per poter organizzare una mostra d’arte della Celentano pittrice. Nelle intenzioni di De Sanctis anche la pubblicazione di un libro con i disegni a china narranti, sul piano emozionale, gli stati d’animo dell’artista.