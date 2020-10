"Rossellinate...": il film sulla famiglia Rossellini

THE ROSSELLINIS è la storia della famiglia allargata di Roberto padre del Neorealismo. La pellicola racconta 6 figli, nipoti e 3 mogli, visti dal figlio di Renzo, Alessandro, primo nipote del regista di “Roma città aperta”. Comincia con il funerale di nonno Roberto nato nel 1906 e morto nel 1977 ultima riunione famigliare dei ROSSELLINI. Alessandro figlio di Renzo (anch'egli regista) nato dal primo matrimonio con Marcella De Marchis racconta il nonno Roberto attraverso zii e cugini nati dalle altre convivenze con Ingrid Bergman (nota attrice) e Sonali Das Gupta (sceneggiatrice e produttrice indiana).





L'autore del docu-film ha vissuto una esistenza difficile segnata dalle tossicodipendenze, oggi ha 55 anni, ne è uscito grazie ai suoi, tutti i suoi, che lo hanno strappato dal baratro aiutandolo in ogni modo e non solo economicamente. Questo è l'omaggio dell'autore ai ROSSELLINI (tre famiglie in una) sparsi per il mondo: tutte le “ROSSELLINATE...” in un documentario (spezzoni privati e reportage, filmini di casa, che documentano la vita di un genio senza regole amatissimo dai figli) testimonianza sulla libertà di amare.

fz