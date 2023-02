Rossi a Ferrara 'RecitarCantando'

Prove e controprove più o meno improvvisate e semiserie anche in un incontro al ridotto teatrale con il pubblico e una diretta streaming a cura del “Claudio Abbado” ferrarese. Musical e recital (popolare e proletario) sul teatro di Rossi tratto da Gaber/Fo e Jannacci/ De André. Racconta i suoi maestri conosciuti certo tutti morti! Ancora vivi nelle storie e nei ricordi di tutti noi. Tradotti ai più giovani o a chi con i social e il web non ha più la indelebile memoria del cuore. Cabaret da Commedia dell'Arte nel suo teatro emergenziale organizzato in un delirio demenziale a volte illegale da rianimazione... (basta assistere alle prove). La canzone politica ha ancora un'ironica valenza sociale perché di PANE E LIBERTÀ ce n'è bisogno anche oggi quando così spesso si è detto: “abbasso la libertà” (chi se ne frega). Paolino recita a soggetto e il canovaccio è lui, Rossi.