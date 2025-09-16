Rotary San Marino: consegnato il Premio per l'eccellenza agli studenti

Alcune immagini dalla serata

Il Premio Rotary per l'eccellenza assegnato ai giovani diplomati dei licei sammarinesi con il massimo dei voti. L'assegnazione dei riconoscimenti il 15 settembre nel centro storico di San Marino Città, durante la conviviale. Presenti, oltre ai rappresentanti dell'organizzazione, i protagonisti della serata: ragazzi e ragazze che hanno terminato con successo le scuole superiori a San Marino, aprendo così una nuova fase della loro vita e della loro carriera di studio o lavoro. Nel corso della serata l'intervento del preside dei licei, Giacomo Esposito. Relatore, il Socio Andrea Belli (RC Parma Est). Prossimo appuntamento nel programma di iniziative Rotary: il 29 settembre, con ospite la giornalista Manuela Moreno.









