“Rovereta, nel cuore della guerra fredda”: tra suggestioni metodologiche e novità, la ricostruzione di una vicenda complessa

Nel video le interviste a Verter Casali, storico; Sergio Barducci, giornalista; Valentina Rossi, storica.

19 settembre – 14 ottobre 1957: nel giro di neppure un mese, vicende che segnarono “un punto di svolta nello sviluppo della vita economica e politica del Paese”. Colpo di Stato o colpo di mano, quel ch'è certo è che San Marino sfiorò la guerra civile, per miracolo non fu versata una goccia di sangue. Ancora poco conosciuti, o per nulla soprattutto dalle giovani generazioni, controversi oggi come 65 anni fa, i fatti di Rovereta fanno riaffiorare i nervi scoperti del Paese e al contempo – ricorda la storica Laura Rossi nella sua introduzione – “sono soggetti ad una sorta di rimozione collettiva”, figlia in parte proprio “delle forti divisioni politiche – tra socialcomunisti da una parte e democristiani e socialdemocratici dall'altra - di cui sono stati espressione”, nel cuore della guerra fredda e oltre.

Una genesi che parte da lontano, per rientrare in un progetto però mai concretizzato, questo libro su Rovereta, edito oggi da Libreria Cosmo, nasce come reazione al rifiuto, ai boicottaggi - spiegano; si caratterizza al contrario per studi scrupolosi e un approccio puramente scientifico, scevro da posizioni di parte.









Nel saggio di Verter Casali l'analisi degli avvenimenti partendo dalla caduta del Fascismo, perché ciò che accadde ebbe cause lontane nel tempo: la crisi economica tra fine anni '40 e metà anni '50, le scelte fatte dalle forze di governo italiane e i diversi interessi dei partiti sammarinesi; in mezzo il ruolo centrale delle Grandi Potenze di allora.

Nel saggio di Sergio Barducci, il focus sull'imponente eco mediatica che ha portato la piccola Repubblica all'attenzione del mondo. "Guerra civile in un guscio di noce" uno dei titoli degli tanti articoli che ne hanno parlato, alcuni dei quali di grandi firme del giornalismo.

È Valentina Rossi, infine, a portare l'elemento di novità alla pubblicazione. Ricerche d'archivio, spulciando gli atti processuali, da cui emergono con certezza le ricadute penali della lotta politica che infiammò quegli anni.

