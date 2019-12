BALLETTO LIVE RIMINI Royal Ballet sul grande schermo dal vero tra Rimini e Riccione Al CineTeatro Tiberio di Rimini in Borgo San Giuliano e al CinePalace di Riccione solo stasera in diretta dalla Royal Opera House di Londra, alle 20.15, “Coppélia” tra commedia e balletto

Rassegna Balletto dal vivo al cinema una serata con Coppélia su musiche di Léo Delibes. Il fascino di una storia umoristica in commedia che fonde amore, malizia e “bambole meccaniche”, si, proprio così, 'automi' (in carne e ossa) e figure su lavori tecnici, tipici del repertorio del Royal Ballet, in coreografie della fondatrice Ninette de Valois. Scene e movimenti complessi basati sul tempismo artistico dei ballerini. La storia: Il dottor Coppélius ha una bellissima figlia - Coppélia. Franz si infatua di lei nel vederla al balcone. La fidanzata di Franz, Swanilda, è molto turbata e gelosa della cosa... con le amiche entra in casa, e...!? Scopre Coppélia nei suoi veri panni: quelli di una bambole meccanica a grandezza naturale, realizzata dal medico. Il dottor Coppélius tenterà di “sacrificare” uccidendolo Franz per consentire - mediante un sortilegio - a Coppélia di prendere vita umana. Tra balli e movimenti scenografici basati su coreografia surreali la vicenda tragica si trasformerà in modo rocambolesco (teatrale e cinematografico) in un matrimonio...

fz



