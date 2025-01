DA LUNEDÌ 13 GENNAIO RTV, nuovo palinsesto: più informazione e programmazione di qualità Nuovo palinsesto, tante novità nella programmazione invernale di San Marino RTV

Al via lunedì 13 gennaio il nuovo palinsesto di San Marino RTV, con un’offerta improntata alla qualità e, in parallelo, alla fidelizzazione del pubblico e alla creazione di nuove fasce d'ascolto.

Più informazione in diretta: arriva “RTV News”, il nuovo contenitore del mattino, in diretta dalle 7:30 alle 8:30, dal lunedì al venerdì. Gli aggiornamenti proseguono con il Tg Flash delle 10:30, per arrivare alle edizioni consolidate del Tg San Marino, sette giorni su sette, alle 14:00 e alle 19:30, seguite dal Tg Sport. Nuova veste per le produzioni interne di lunga durata, tutte in prima serata, alle 21:00: lo sport in “C vediamo il Lunedì” ed “Extratime”; il dibattito e il confronto nel talk “Viceversa”; il sociale in tv con “Khorakhanè”; e le storie di vita in “Qualcosa di Personale”. Ancora sport con il campionato sammarinese in diretta (sabato alle 15:00) e le nuove leve in “Passione Calcio”.

Tornano le grandi firme: l'importanza di una corretta informazione in ambito medico-sanitario sarà affrontata da Luciano Onder con “La Casa della Salute”, in onda da sabato 25 gennaio, alle 11:00.

Appuntamento con la geopolitica in una fase storica cruciale: Dario Fabbri torna su RTV con la quarta edizione di “Il Grande Gioco”, dal 4 febbraio, alle 22:00.

Nuove proposte di qualità in stretta sinergia con la RAI. La grande fiction di lunga serialità porta titoli di successo: si parte con “Doc – Nelle tue mani”, in onda dal lunedì al sabato, alle 18:30. Luca Argentero è in prima linea in corsia: l’amore per i pazienti diventa il mezzo per ritrovare se stesso. Il sabato sera si colora di speranza con “Braccialetti Rossi” (alle 21:15): il coraggio nel dolore e l'amicizia tra adolescenti simboleggiata dai braccialetti ospedalieri, più forti di qualsiasi malattia.

Ancora cultura e approfondimento dall’offerta Rai Italy. Arriva “Gli Italians” (dal lunedì al venerdì, alle 11:15), con le storie degli italiani all'estero, di chi è partito inseguendo un sogno, e “Overland” (dal lunedì al venerdì, alle 12:00): il ciclo storico di documentari che esplora gli angoli più remoti del pianeta, incontrando culture e scoprendo territori. La domenica mattina è dedicata alla musica con i concerti dell'Orchestra Sinfonica della Rai, mentre la sera propone una rassegna di film di qualità tratti dai TV Movie Rai. Anche la crossmedialità trova spazio, con programmi come “Radio2 Happy Family”.

Verso il grande evento del San Marino Song Contest - in diretta l’8 marzo - che selezionerà il rappresentante del Titano all’Eurovision, arriva “Salotto - Una Voce per San Marino”, striscia quotidiana dedicata alle audizioni e semifinali della competizione, da lunedì 20 gennaio, alle 16:00.

