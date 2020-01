Rtv, nuovo sito e crescita social: quasi 5 milioni di visualizzazioni in sei mesi e "Mi piace" in aumento

Una veste grafica nuova, con una maggiore interazione social e una struttura più intuitiva e vicina all'utente. A marzo 2019 il lancio del nuovo sito web di San Marino Rtv. Un percorso che ha portato, da giugno a dicembre, a 4 milioni e 851mila contatti. Tante sono state le pagine del sito visitate nel secondo semestre dell'anno, con una media giornaliera di 22.670 click e una media mensile di oltre 800mila contatti. Sono state più di 760mila le persone che si sono collegate al nostro sito, nello stesso periodo. Ogni giorno lo consultano, in media, circa 3.500 utenti. La maggior parte dell'utenza è composta da uomini, con il 60%; le donne sono il 40%. Le persone più attente al sito web della radiotelevisione di Stato sono quelle dai 25 ai 54 anni. L'Italia è il Paese dal quale ci si collega di più, seguito da San Marino, Stati Uniti, Norvegia e Hong Kong.

Il 2019 è stato anche l'anno di lancio della nuova applicazione con cui è possibile leggere le ultime notizie, guardare la tv o sentire la radio in diretta streaming, vedere video e contenuti.

Crescita costante sul fronte social. Sempre da giugno a dicembre 2019 si è registrato un continuo aumento dei “mi piace” su Facebook passati, in 6 mesi, da 17.700 agli attuali 19.500. Un risultato che conferma Rtv al primo posto tra le pagine di informazione giornalistica più apprezzate a San Marino, secondo i dati analitici del social network, e al terzo posto se si considera anche Rimini. Sono 13.300 le persone che, in media, ogni giorno vedono i nostri post, in un periodo storico in cui le reti sociali sono sempre più la 'porta' d'accesso alle notizie.