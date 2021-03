Rtv: una settimana di storia e poesia in vista del 'Dantedì'

San Marino Rtv intensifica la programmazione dedicata alla cultura, nella settimana che culmina con il “Dantedì”, il 25 marzo, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Martedì 23 marzo, alle 20.50, il poeta fiorentino visto dai giovanissimi, in Dantedì, puntata speciale di GenerazioneZ. Mercoledì 24 marzo, alle 20.50, ancora poesia, con l'avvio di un nuovo ciclo di “In che Verso va il Mondo”. Davide Rondoni, attraverso un'ampia rassegna di brani, dai classici ai contemporanei, cercherà di rispondere ad un interrogativo ancor più provocatorio, se contestualizzato nell’anno della pandemia: la poesia fa bene alla salute?

Giovedì 25 marzo, alle 19.50, nel Dantedì, in onda “Dante al Titano”: dialoghi sulla Commedia, con brani letti dal Professor Maurizio Gobbi. Dal palco del Teatro Titano, insieme al Direttore di RTV, Carlo Romeo, tanti ospiti, tra i quali l'ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri e il Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj. Un programma in collaborazione con la Segreteria di Stato alla Cultura e l'Ambasciata d'Italia a San Marino.

Venerdì 26 marzo, alle 21.15, Davide Rondoni e Carlo Romeo protagonisti in “Lo Pane Altrui”. Un viaggio nei luoghi dell’esilio dantesco, con una riflessione particolare sul Canto V dell’Inferno e sulla figura di Francesca da Rimini, in una produzione realizzata in esterna, dalla Pieve di Polenta e dalla Rocca di Bertinoro. “Lo Pane Altrui” parteciperà alla coproduzione voluta dalla Comunità Radiotelevisiva Italofona, a tema “Con Dante”. Insieme a Radio San Marino (fm 102.7), ampia adesione dalle Emittenti radiotelevisive di lingua italiana alla maratona radiofonica, che ha per filo conduttore proprio i 'luoghi danteschi'.

