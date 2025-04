Rubare per amore e altre storie

“La gazza ladra” di Robert Guédiguain

Lungo la trama del film (storia proletaria di una badante francese ladra per amore) c'è la linea del mare e l'orizzonte del quartiere di ex pescatori da sempre roccaforte comunista di Francia. Guédiguain ci mette L'Estaque dove è nato, mare e nave, cielo e aereo che vanno via... dà respiro alla sua storia con il cuore del suo quartiere, il XVI arrondissement. Piccole vite malinconiche che gravitano intorno alla solitudine di un anziano malato e alle tante povertà di una città diventata una metropoli sconfinata (senza linea di continuità tra ricchi e poveri). Maria fa la cresta sui soldi dei vecchi malati (ruba con leggiadria come la gazza ladra) ma gli altri rubano l'amore che muore... l'autore la chiama “fraternità solidale”.