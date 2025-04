PRIMA FILM Rubare per amore e altre storie “La gazza ladra” di Robert Guédiguain racconta la Marsiglia del quartiere, ex vecchio villaggio di pescatori de L'Estaque (oggi XVI arrondissement), dove visse il regista d'origine armena

Lungo la trama del film (storia proletaria di una badante francese ladra per amore) c'è la linea del mare e l'orizzonte del quartiere di ex pescatori da sempre roccaforte comunista di Francia. Guédiguain ci mette L'Estaque dove è nato, mare e nave, cielo e aereo che vanno via... dà respiro alla sua storia con il cuore del suo quartiere, il XVI arrondissement. Piccole vite malinconiche che gravitano intorno alla solitudine di un anziano malato e alle tante povertà di una città diventata una metropoli sconfinata (senza linea di continuità tra ricchi e poveri). Maria fa la cresta sui soldi dei vecchi malati (ruba con leggiadria come la gazza ladra) ma gli altri rubano l'amore che muore... l'autore la chiama “fraternità solidale”.

