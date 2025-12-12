TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:03 Accordo Ue, Beccari riferisce in Commissione: "Non è appeso alle scelte di Andorra" 17:44 Al via la formazione sull'AI per l'ULPA, in collaborazione con San Marino Innovation 17:29 Verso il Natale: i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli concludono le visite nelle scuole 17:17 Rubare per l'illusione altrui 15:55 Super Giacomel vince la 10 Km Sprint 15:13 Rimini, detenuto evaso dall’ospedale rintracciato e riportato in carcere 15:03 Ad Atreju l'ex "Mani pulite" Di Pietro accolto da Fratelli d'Italia 14:31 Junior Eurovision: ultime prove per Martina CRV, rappresentante di San Marino 10:41 San Marino, dal 2026 i referti di laboratorio solo online: stop alla spedizione a domicilio
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Rubare per l'illusione altrui

L'ILLUSIONE PERFETTA il terzo capitolo della saga dei maghi- ladri per la regia di Ruben Fletcher in un caccia al tesoro per rubare un grosso diamante al sindacato del crimine internazionale per il weekend al Concordia con San Marino Cinema

di Francesco Zingrillo
12 dic 2025
L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't
L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

I vecchi Cavalieri tornano dalla pensione per 'lavorare' con la nuova generazione: giovani maghi-illusionisti pronti a rubare per i diseredati (in tutti i sensi) truffati a loro volta dall'impero criminale della Vanderberg. Il CUORE DEL DIAMANTE nasconde un segreto. Vendetta e colpi di teatro a suon di trucchi, illusioni e cambi di scena: gli ambienti e le location girano letteralmente sottosopra mescolando finzione e realtà, appunto, (bugia o verità, alla fine dov'è il reale?). La voglia di stupire e di primeggiare è di tutti i giocatori, d'altronde. Se ogni cosa è possibile con la magia illusionistica si può anche rubare facendo una certa giustizia sociale (alla Robin Hood per intenderci): L'OCCHIO, controllo supremo dei maghi, permane!




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura