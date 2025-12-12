Rubare per l'illusione altrui

L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

I vecchi Cavalieri tornano dalla pensione per 'lavorare' con la nuova generazione: giovani maghi-illusionisti pronti a rubare per i diseredati (in tutti i sensi) truffati a loro volta dall'impero criminale della Vanderberg. Il CUORE DEL DIAMANTE nasconde un segreto. Vendetta e colpi di teatro a suon di trucchi, illusioni e cambi di scena: gli ambienti e le location girano letteralmente sottosopra mescolando finzione e realtà, appunto, (bugia o verità, alla fine dov'è il reale?). La voglia di stupire e di primeggiare è di tutti i giocatori, d'altronde. Se ogni cosa è possibile con la magia illusionistica si può anche rubare facendo una certa giustizia sociale (alla Robin Hood per intenderci): L'OCCHIO, controllo supremo dei maghi, permane!







