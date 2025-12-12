PRIMA FILM RSM Rubare per l'illusione altrui L'ILLUSIONE PERFETTA il terzo capitolo della saga dei maghi- ladri per la regia di Ruben Fletcher in un caccia al tesoro per rubare un grosso diamante al sindacato del crimine internazionale per il weekend al Concordia con San Marino Cinema

I vecchi Cavalieri tornano dalla pensione per 'lavorare' con la nuova generazione: giovani maghi-illusionisti pronti a rubare per i diseredati (in tutti i sensi) truffati a loro volta dall'impero criminale della Vanderberg. Il CUORE DEL DIAMANTE nasconde un segreto. Vendetta e colpi di teatro a suon di trucchi, illusioni e cambi di scena: gli ambienti e le location girano letteralmente sottosopra mescolando finzione e realtà, appunto, (bugia o verità, alla fine dov'è il reale?). La voglia di stupire e di primeggiare è di tutti i giocatori, d'altronde. Se ogni cosa è possibile con la magia illusionistica si può anche rubare facendo una certa giustizia sociale (alla Robin Hood per intenderci): L'OCCHIO, controllo supremo dei maghi, permane!

