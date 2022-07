Russell Crowe: il gladiatore torna a Roma e porta la famiglia a "visitare il vecchio ufficio"

Russell Crowe: il gladiatore torna a Roma e porta la famiglia a "visitare il vecchio ufficio".

Russel Crowe, il gladiatore più famoso di sempre si ripresenta a Roma con una folta barba sale e pepe per interpretare il principale esorcista della Chiesa Cattolica, Padre Gabriele Pietro Amorth. L'attore australiano sarà il protagonista di “The Pope's esorcist”, film diretto da Julius Avery. Russell posta un selfie su Twitter davanti al Colosseo insieme alla sua famiglia: “ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”, ricordando l'interpretazione in “Il gladiatore” nel 2000 che l'ha portato ad avere un successo a livello mondiale.

