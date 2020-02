"S is for Stanley": il genio visto dall'autista

Dal 1971 si incontrano in modo fortuito e non si lasciano più, diventano amici e compagni di viaggio sino al 1999 con la partecipazione di EMILIO al movie “EYES WIDE SHUT” in un cameo fortemente voluto da STANLEY. Moglie e figlia di D'Alessandro fecero le comparse e il bar in cui recita TOM CRUISE ha il suo nome e cognome: più 'appassionati' e sodali di così!? Il docu-film di Alex Infascelli ha non a caso un sottotitolo: “ Trent'anni dietro al volante per Stanley Kubrick”. Un uomo pronto a tutto che ha fatto di tutto da italiano a Londra per un mito vivente della storia del cinema. Ricordi tratti dal libro di memorie, private, ben lontane dal gossip su un personaggio assai “SECRETIVE” fino all'ossessione. Un rapporto GENIO-EVERYMAN che rende alla perfezione il punto di vista di chi assiste, vede, tace e diventa complice di manie, abitudini e fissazioni del più grande regista americano d'origine ebraica nato a Manhattan esule in Inghilterra per scelta.

fz