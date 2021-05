CINE-WEEKEND RSM 'S.S. Comedy' USA a Borgo Maggiore Commedia americana mai uscita a fine 2020 in riviera causa covid solo per il weekend in Repubblica “PALM SPRINGS” è anche una storia demenziale d'amore sui generis

“PALM”, già presentato al Festival di Roma e passato a gennaio al Sundance Film Festival, ha avuto una sua dignitosa vita cinematografica su piattaforma “Hulu” anche in Italia. Risate, voglia di evasione, in “vivi come se non ci fosse un domani”. La formula prevede un incontro per Nyles e Sarah al un matrimonio della di lei sorella minore, rivivranno in “loop” (circolo temporale a ruotare per situazioni e luoghi) sempre gli stessi momenti all'infinito. Unica soluzione per uscirne: la volontà di redenzione... Accade qualcosa di magico che fa sorridere e dopo un po' angosciare fino alla risata liberatoria. Commedia brillante fuori dagli schemi con precise radici nella storia del cinema americano. Lo SLAPSTICK è quel genere comico anni 20, nato con il muto (Keaton e Chaplin) fatto di mimica e gag (si direbbe pantomima da Commedia dell'Arte) , sviluppato con il sonoro da Stanlio e Ollio. “Slap stick” è il “batacio” di Arlecchino o l'ombrello-bastone rumorosi per 'picchiare'... la risata, cosa che riesce benissimo, ai nostri protagonisti della 'S.S. comedy'.

fz

