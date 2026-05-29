Progetto live e disco dedicati al genio musicale e compositiva di Stevie “la voce”. L'omaggio, insieme al polistrumentista toscano GORI: W Wonder in musica, sempre. Il jazz contemporaneo italiano rilegge soprattutto con i fiati i brani della popstar americana. Duetto ritmata dal quartetto: un “dai e vai” prima tromba protagonista e ance di Nico Gori seconda voce solista. Bosso, una vita da leader, si accosta agli States. Un patrimonio di artisti residenti in Crossroads 2026.
S.Wonder, che meraviglia! Il jazz di Bosso-Gori
“WE WONDER” del Fabrizio Bosso Quartet ospite Nico Gori (clarinetto e sax tenore) per Crossroads-Correggio Jazz al Teatro Asioli
29 mag 2026
Progetto live e disco dedicati al genio musicale e compositiva di Stevie “la voce”. L'omaggio, insieme al polistrumentista toscano GORI: W Wonder in musica, sempre. Il jazz contemporaneo italiano rilegge soprattutto con i fiati i brani della popstar americana. Duetto ritmata dal quartetto: un “dai e vai” prima tromba protagonista e ance di Nico Gori seconda voce solista. Bosso, una vita da leader, si accosta agli States. Un patrimonio di artisti residenti in Crossroads 2026.
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