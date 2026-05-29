S.Wonder, che meraviglia! Il jazz di Bosso-Gori

Progetto live e disco dedicati al genio musicale e compositiva di Stevie “la voce”. L'omaggio, insieme al polistrumentista toscano GORI: W Wonder in musica, sempre. Il jazz contemporaneo italiano rilegge soprattutto con i fiati i brani della popstar americana. Duetto ritmata dal quartetto: un “dai e vai” prima tromba protagonista e ance di Nico Gori seconda voce solista. Bosso, una vita da leader, si accosta agli States. Un patrimonio di artisti residenti in Crossroads 2026.









