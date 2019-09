Sabato parte la prevendita della stagione di prosa al Teatro Galli

Da Umberto Orsini a Lino Guanciale, da Falstaff e Churchill: si alzerà il 30 ottobre il sipario sulla seconda stagione di prosa del nuovo Teatro Galli, un percorso tra grandi classici della letteratura, nuove produzioni e testi contemporanei.

Sabato 28 settembre scatta la prevendita per gli spettacoli della prima parte del cartellone: i biglietti per gli appuntamenti di ottobre, novembre, dicembre e gennaio (turni ABC e turno D, e spettacoli fuori abbonamento) saranno in vendita alla biglietteria del Teatro dalle ore 10 alle ore 14. Alle 9.30 saranno distribuiti i tagliandi numerati per regolamentare l’ordine della fila e ogni persona potrà acquistare un massimo di due biglietti per ogni spettacolo. Alle 12 invece si aprirà la vendita on line attraverso il canale Siticket accessibile dal sito del teatro (www.teatrogalli.it, sezione biglietteria on line). Solo in biglietteria sarà invece possibile acquistare il carnet Formula TRE, valido per tre spettacoli diversi a scelta nei turni ABC e D, con posti assegnati nei palchi laterali (prime e seconde file) o in alcuni palchi centrali (seconde file).



Tra i titoli in cartellone in questa prima parte di stagione: Il nipote di Wittgenstein. Storia di un’amicizia (30 ottobre) con un maestro del nostro teatro come Umberto Orsini; Se questo è un uomo (2 e 3 novembre) nel centenario della nascita di Primo Levi; Madre coraggio e i suoi figli (5, 6 e 7 novembre) interpretato da Maria Paiato; Vita di Leonardo (10 novembre) con Roberto Mercadini; La scuola delle mogli di Molière (4 dicembre) diretto e interpretato da Arturo Cirillo; Winston vs. Churchill (17 dicembre) con Giuseppe Battiston; Falstaff e il suo Servo (20, 21 e 22 dicembre) con Franco Branciaroli e Massimo De Francovich; After Miss Julie per la regia di Giampiero Solari (7, 8 e 9 gennaio) con Gabriella Pession e Lino Guanciale; Riccardo3. L’avversario diretto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi (30 gennaio).