SPETTACOLI BOLOGNA Safonov 'omeopatica' per soli adulti Seconda tappa regionale di Arianna Porcelli Safonov dopo FIABAFOBIA a Forlì l'attrice romana porta al Duse di Bologna OMEOPHONIE il cabaret musicale con gli strumentisti Michele Staino e Renato Cantini

Stavolta sono le favole omeopatiche per adulti a tenere banco. Otto dilemmi comici sulla decadenza contemporanea. Fiabe e jazz. Storielle psicotiche consolatorie dolci ma con rabbia per come è andata a finire... la nostra stupida vita (tristocomica) che verrà per fortuna avrà il volto dei nostri bambini.

