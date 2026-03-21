ANTEPRIMA CINEMATOGRAFICA Saga III: il messia della duna Episodio 3 di DUNE per la regia di Denis Villeneuve tratto dal terzo romanzo di Frank Herbert MESSIAH in uscita il prossimo 17 dicembre 2026 per la Warner Bros

Dal regista franco-canadese VILLENEUVE, il più iconico di Hollywood, il terzo capitolo dell'opera fantascientifica e monumentale, DUNE, in un progetto cinematografico contemporaneo sempre più originale e innovativo: più oscuro e politico per atmosfere secondo l'originale del 1969 di Herbert. 12 anni dopo gli eventi di DUNE finita la lotta per la sopravvivenza e la conquista inizia la profezia. Terza parte spettacolare e in continuità con la saga fantasy.

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