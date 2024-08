Sagra Musicale Malatestiana: 75 anni con grandi orchestre sinfoniche

La Sagra Musicale Malatestiana festeggia nel 2024 i settantacinque anni di vita ed entra nel vivo con l’inaugurazione del ciclo dei concerti sinfonici che in cinque appuntamenti offrono la ribalta a Rimini per complessi orchestrali di fama internazionale e direttori e solisti di prestigio.

Al Teatro Galli si comincia domani - ore 21- con la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam diretta da Myung-whun Chung per un programma che spazia dall’ouverture dal Franco cacciatore di Carl Maria von Weber alla Quarta Sinfonia di Johannes Brahms e al Quarto concerto per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven che vede protagonista il pianista coreano Seong-Jin Cho, fra i migliori artisti della sua generazione.

Alla Sagra Musicale Malatestiana torna poi un direttore eclettico come Vladimir Jurowski (12 settembre) alla testa dell’Orchestra della Radio di Berlino in un programma in gran parte dedicato a Brahms con le celebri Variazioni su un tema di Haydn per orchestra la Prima Sinfonia e come pagina centrale il Concerto per violino e orchestra di Mendelssohn, solista Augustin Hadelich.

Spazio ai musicisti dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Gianandrea Noseda (17 settembre) impegnati con la Quinta di Beethoven e nel Concerto per due pianoforti e orchestra in mi bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart che prevede la presenza di Jan Lisiecki e Francesco Piemontesi.

Atteso il debutto (13 ottobre) di Teodor Currentzis, uno fra gli interpreti più originali e discussi della scena musicale internazionale che si presenta con i musicisti della musicAeterna Orchestra da lui fondata e diretta in un repertorio che spazia da Mozart alla musica del Novecento e qui impegnata in un programma dove Giuseppe Verdi è accostato a Dmitri Sostakovic.

Il duecentesimo anniversario della prima esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta a Rimini (25 ottobre) i musicisti dell’Orchestra Leonore, formazione di vocazione internazionale fondata e diretta da Daniele Giorgi con le voci della Philharmonischer Chor Műnchen.

Accanto ai concerti sinfonici la Sagra Musicale Malatestiana propone un ventaglio molto vario di proposte nel ciclo di musiche cameristiche sempre ospitate al Teatro Galli con il gruppo polifonico dei Tallis Scholars, un recital della grande pianista Beatrice Rana, l’incontro tra il violinista Giuliano Carmignola e il violoncellista Mario Brunello nel nome della famiglia Bach e un inedito progetto dedicato alla riscoperta delle forti connessioni tra un padre dell’avanguardia musicale del Novecento come Arnold Schoenberg e la musica popolare viennese.