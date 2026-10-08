TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:08 Festival giornalismo Urbino: nuova ricerca, quando i prodotti culturali italiani sono più apprezzati degli esteri 16:46 Caldo estremo: proposte agevolazioni per condizionatori ai soggetti fragili 15:38 Fiorina, auto esce di strada e travolge due pedoni: sono in prognosi riservata 14:08 "Non da soli, per andare oltre": la lezione dei tre Santi Marino, Leo e Francesco nel tempo della crisi 13:35 Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio: 11 morti
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Sal Da Vinci al Nuovo, “Attraverso le mie canzoni, racconto me stesso”

Al via da San Marino il tour nei teatri. Un 2026 di successi, nei 50 anni di carriera, tra gioie e delusioni: “Mi hanno insegnato a resistere agli urti, a non mollare mai e a perseverare il mio sogno”

di Annamaria Sirotti
8 ott 2026

San Marino, data zero, per “Sal Da Vinci – Live Teatri 2026”. C'è l'album “Per sempre sì”, con i brani del nuovo progetto, insieme ai successi di sempre, in una dimensione teatrale e narrativa. “Il teatro è la mia seconda casa – dice - io sono cresciuto in teatro. Sicuramente un grande sentimento, la voglia di raccontare il quotidiano che mi gira intorno, di raccontare anche me stesso attraverso le mie canzoni”.

L'affetto dei fan, a partire dai più piccoli; il calore del pubblico; atmosfera e coinvolgimento emotivo da sfondo al concerto che è vero e proprio spettacolo. Dalla consacrazione sanremese all'avventura eurovisiva, le tante date estive e il nuovo tour – 11 teatri, nei 50 anni di carriera. “Sono passati questi primi 50 anni, non lo so se passeranno i secondi... Però è passato un periodo bellissimo – racconta - non mi sono reso per niente conto. Sono arrivati, mi hanno fasciato come naturalmente fasciano ognuno di noi, tra cadute, ripide salite, tra gioie, delusioni. Insomma, è il mondo che ci gira intorno, è la nostra vita. Non mi sono mai sentito un privilegiato, anzi, ma è giusto che sia così. Penso che sia stato giusto, perché tutto quello mi ha formato, mi ha dato la possibilità anche di resistere agli urti, di non mollare mai e di perseverare il mio sogno”.

Nel video, l'intervista a Sal Da Vinci




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura