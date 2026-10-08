Sal Da Vinci al Nuovo, “Attraverso le mie canzoni, racconto me stesso”

San Marino, data zero, per “Sal Da Vinci – Live Teatri 2026”. C'è l'album “Per sempre sì”, con i brani del nuovo progetto, insieme ai successi di sempre, in una dimensione teatrale e narrativa. “Il teatro è la mia seconda casa – dice - io sono cresciuto in teatro. Sicuramente un grande sentimento, la voglia di raccontare il quotidiano che mi gira intorno, di raccontare anche me stesso attraverso le mie canzoni”.

L'affetto dei fan, a partire dai più piccoli; il calore del pubblico; atmosfera e coinvolgimento emotivo da sfondo al concerto che è vero e proprio spettacolo. Dalla consacrazione sanremese all'avventura eurovisiva, le tante date estive e il nuovo tour – 11 teatri, nei 50 anni di carriera. “Sono passati questi primi 50 anni, non lo so se passeranno i secondi... Però è passato un periodo bellissimo – racconta - non mi sono reso per niente conto. Sono arrivati, mi hanno fasciato come naturalmente fasciano ognuno di noi, tra cadute, ripide salite, tra gioie, delusioni. Insomma, è il mondo che ci gira intorno, è la nostra vita. Non mi sono mai sentito un privilegiato, anzi, ma è giusto che sia così. Penso che sia stato giusto, perché tutto quello mi ha formato, mi ha dato la possibilità anche di resistere agli urti, di non mollare mai e di perseverare il mio sogno”.

Nel video, l'intervista a Sal Da Vinci







