LIVE TEATRI 2026 Sal Da Vinci al Nuovo, “Attraverso le mie canzoni, racconto me stesso” Al via da San Marino il tour nei teatri. Un 2026 di successi, nei 50 anni di carriera, tra gioie e delusioni: “Mi hanno insegnato a resistere agli urti, a non mollare mai e a perseverare il mio sogno”

San Marino, data zero, per “Sal Da Vinci – Live Teatri 2026”. C'è l'album “Per sempre sì”, con i brani del nuovo progetto, insieme ai successi di sempre, in una dimensione teatrale e narrativa. “Il teatro è la mia seconda casa – dice - io sono cresciuto in teatro. Sicuramente un grande sentimento, la voglia di raccontare il quotidiano che mi gira intorno, di raccontare anche me stesso attraverso le mie canzoni”.

L'affetto dei fan, a partire dai più piccoli; il calore del pubblico; atmosfera e coinvolgimento emotivo da sfondo al concerto che è vero e proprio spettacolo. Dalla consacrazione sanremese all'avventura eurovisiva, le tante date estive e il nuovo tour – 11 teatri, nei 50 anni di carriera. “Sono passati questi primi 50 anni, non lo so se passeranno i secondi... Però è passato un periodo bellissimo – racconta - non mi sono reso per niente conto. Sono arrivati, mi hanno fasciato come naturalmente fasciano ognuno di noi, tra cadute, ripide salite, tra gioie, delusioni. Insomma, è il mondo che ci gira intorno, è la nostra vita. Non mi sono mai sentito un privilegiato, anzi, ma è giusto che sia così. Penso che sia stato giusto, perché tutto quello mi ha formato, mi ha dato la possibilità anche di resistere agli urti, di non mollare mai e di perseverare il mio sogno”.

Nel video, l'intervista a Sal Da Vinci

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: