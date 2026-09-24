IL LIBRO Sala gremita per “La ferita e la letizia”: il San Francesco di Davide Rondoni Patrocinio delle Segreterie per l'Istruzione e Cultura e per il Turismo e del Comitato Nazionale per la Celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Evento promosso dalla Cooperativa Culturale “Il Sentiero”

Un dialogo intimo con il Santo d’Assisi per interrogare le ferite dell’uomo contemporaneo. Un altro tassello nelle celebrazioni per l’ottavo centenario francescano, con la Cooperativa Culturale “Il Sentiero” che porta a San Marino “La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo”, l’ultima opera di Davide Rondoni, per Fazi Editore. Oltre la figura del mito per restituire l'uomo: tormentato, impetuoso, capace di scelte radicali. Poeta e scrittore, Rondoni immagina un confronto diretto con Francesco, riscoprendo la forza e l'attualità di un messaggio rivoluzionario: l'amore incondizionato, senza il possesso; l'ambientalismo, che vada oltre il superficiale; e, davanti ai conflitti di oggi, il valore della pace.

Viaggio nel senso della vita vissuta autenticamente, dove 'la ferita' non è debolezza; 'la letizia' non è banale ottimismo e anche nel dolore è possibile trovare una gioia vera. Ampia risposta del pubblico all'evento, patrocinato dalle Segreterie per l'Istruzione e Cultura e per il Turismo, con l’indirizzo di saluto del Vescovo di San Marino-Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi e la presentazione del Direttore delle Scuole Karis di Rimini, Paolo Valentini. In mostra per l’occasione, la "Scultura del Santo Francesco" di Domenico Casadei Palino - sotto il Patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, presieduto dallo stesso Rondoni.

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