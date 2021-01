PRIMA FILM RSL Sala pomeridiana in sicurezza con SAN MARINO CINEMA Nel weekend solo alle 15 gli ISTITUTI CULTURALI propongono al CONCORDIA di Borgo Maggiore “DOLITTLE” con Robert Downey jr., secondo indicazioni e norme

Riapre la sala cinematografica della speranza con il remake di DOLITTLE, sicuro sicuro, per tutti. Il famoso veterinario folle si ritrova in piena epoca vittoriana a dever salvare la regina malata con l'aiuto degli animali parlanti... un viaggio stravagante del dottor John con Tommy e la piccola Lady Rose c'è anche lo struzzo imbranato, l'orso bianco che ha freddo e il gorilla un po' spaesato... Verso l'isola che non c'è, o almeno non si trova, il paradiso terrestre delle bestiole parlanti nasconde la cura, regale o no, proprio per tutti quanti. La strada la indicano un gruppo animale d'assalto capeggiato da un pappagallo cocciuto e un'oca poco brillante che battibecca con uno struzzo indifferente poco ottimista rispetto all'orso gigante. DOLITTLE con la faccia di IRON MAN mette d'accordo, in fine, MARVEL e DISNEY perché tra videogioco e cartone animato c'è Downey Jr.

