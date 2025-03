SAN MARINO SONG CONTEST Sale l'attesa per il San Marino Song Contest: giornata di prove in teatro per i 20 artisti Sabato 8 marzo la diretta dalle 20,30. Tra i superospiti anche Al Bano che riceverà il premio alla carriera.

Al Teatro Nuovo di Dogana è tutto pronto per il San Marino Song Contest: oggi è stato il giorno delle prove. Domani ci sarà la grande serata in diretta dalle 20.30 e sono 20 gli artisti che partecipano a questa edizione del contest, che selezionerà il rappresentante di San Marino al prossimo Eurovision che si terrà a Basilea in Svizzera.

I 20 artisti oggi sul palco per provare canzoni, balletti e soundcheck. Ci sono nomi molto importanti anche della scena italiana internazionale, ad esempio Gabri Ponte, abbiamo Besa, che ha rappresentato l'Albania lo scorso anno allo Eurovision, Luisa Corna, Marco Carta e tanti altri.

C'è anche Paco, artista sammarinese, in questa serata che sarà presentata domani, lo ricordiamo, dalle 20.30 in diretta, da Flora Canto e Francesco Facchinetti.

Tanti super ospiti: Cristiano Malgioglio, La rappresentante di lista e anche Senhit che ha rappresentato San Marino allo Eurovision. Ospite della serata anche Al bano che si esibirà in apertura con due brani e poi riceverà il Premio alla Carriera da parte del Segretario di Stato Federico Pedini Amati.

San Marino in festa, le Tre Torri saranno in questi giorni illuminate nei colori del contest.

I biglietti sono andati sold out, quindi gli organizzatori si raccomandano di arrivare all'evento prima che si chiudano le porte.

Nel video le interviste a Flora Canto, Luisa Corna, Besa, Marco Carta, Simone Zani - Giornalista Musicale, Emanuele Lombardini - Giornalista Musicale

