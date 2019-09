Salotto d'autore in musica: Villa Manzoni ospita giovani talenti

Ente Cassa di Faetano fondazione BSM ha promosso, ieri sera, in Villa Manzoni l'esibizione della STRING CONCERT ACADEMY. La stagione autunnale è iniziata in musica direttamente dai laboratori di giovani musicisti in Repubblica per i corsi estivi. Un concerto per pianoforte e archi offerto dagli organizzatori alla cittadinanza in un ciclo d'incontri culturali. Protagonisti maestri e allievi del progetto San Marino Artist - Camerata del Titano su musiche di Mozart, Brahams e Beethoven tra gli altri. Una serata speciale molto partecipata da famiglie, melomani e appassionati di musica classica. Virtuosi americani, russi e italiani di musica da camera, accompagnati da giovanissimi allievi per la prima volta insieme alla palazzina neocalssica di Dogana. Maestri internazionali di violino e pianoforte per LA GRANDE MUSICA DI VILLA MANZONI 2019 al salotto sammarinese di cultura e arte.

fz