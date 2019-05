"Salute, viaggiatore": una mano, marchio d'accoglienza e tipicità

Il GAL (Gruppi Azione Territoriale) delle valli tra Romagna e Marche ha lavorato sulla gestione delle risorse per lo sviluppo sostenibile e integrato in modo consortile (coinvolgendo comune e provincia riminesi: coordinare per amalgamare, secondo Riziero Santi; non sprecare e supportare gli sforzi già fatti col BRAND Romagna e Rimini in Europa per il sindaco Andrea Gnassi). Unire le forze e convogliare le idee in un progetto di LOGO che rappresenta un BRAND tra 18 comuni a MARCHIO unico su un territorio variegato. Una scommessa riuscita nel “percorso partecipato” e finanziata per mettere in gioco un patrimonio culturale e ambientale ricco di tipicità, che toccano anche San Marino per contiguità, linee guida basate su ospitalità e accoglienza specchio di chi abita e vive queste terre. Risorse organizzative e di marketing intorno agli 800.000 euro gestite dal GAL per la rete diffusa di persone, valori, idee: un BRAND della tradizione che ha un testimonial romagnolo a rappresentarne i valori, IVANO MARESCOTTI, maestro d'ironia con i piedi per terra...

fz

Interviste con ILIA VARO Presidente GAL delle Valli e IVANO MARESCOTTI Testimonial campagna promozionale