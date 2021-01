Saluti dalla galera: album filmato ferrarese

Una decina di episodi in una serie di corti come in un album fotografico di casa da sfogliare. Storie autobiografiche riadattate alle vite dei detenuti e ispirate alla riscrittura dell'Amleto tratto da Heiner Muller. Il Coordinamento Teatro Carcere Romagna è parte di questo progetto aperto alle altre realtà circondariali. Gli attori della struttura detentiva hanno fatto i 'compiti' per mesi durante le restrizioni. Alle prove nel riprendersi sulla scena hanno capito di aver creato uno spazio di libertà. Mediante la serie, i social e i corti, loro stessi arrivano in video ad amici e famigliari che possono così rivederli in repliche e puntate fino a maggio 2021. Musiche e tradizione zingara in un “altrove immaginario” che salva... di questi uomini reclusi, e chiusi dentro, come tutti noi.

