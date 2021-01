TEATRO CINE SOCIAL Saluti dalla galera: album filmato ferrarese Dal carcere di Ferrara una web serie in un “ALBUM DI FAMIGLIA” 'amletico' a puntate curato dal TEATRO NUCLEO sul tema “Padri e Figli” per la stagione teatrale “Le Magnifiche Utopie”

Una decina di episodi in una serie di corti come in un album fotografico di casa da sfogliare. Storie autobiografiche riadattate alle vite dei detenuti e ispirate alla riscrittura dell'Amleto tratto da Heiner Muller. Il Coordinamento Teatro Carcere Romagna è parte di questo progetto aperto alle altre realtà circondariali. Gli attori della struttura detentiva hanno fatto i 'compiti' per mesi durante le restrizioni. Alle prove nel riprendersi sulla scena hanno capito di aver creato uno spazio di libertà. Mediante la serie, i social e i corti, loro stessi arrivano in video ad amici e famigliari che possono così rivederli in repliche e puntate fino a maggio 2021. Musiche e tradizione zingara in un “altrove immaginario” che salva... di questi uomini reclusi, e chiusi dentro, come tutti noi.

