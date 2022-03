Salviamo i cartoni di 'guerra'

Cordata internazionale per la seconda stagione di Brave Bunnies orgogliosamente realizzato a Kiev da un'equipe di animatori russi e ucraini, venduto tra mille difficoltà alla Aardman Association anche da noi. Cartoni animati di 'guerra' sostenuti da 700 artisti che hanno firmato una petizione per la pace senza smettere di lavorare in progetti esportati in 63 paesi. I famosi coniglietti azzurri di Olga Cherepanova prodotti dalla locale Glowberry parlano inglese, ucraino e russo, e raccontano l'amicizia universale tra i più piccoli (tutti quanti i piccini del mondo!). Ma la serie più amata di sempre è la russa MASHA E ORSO che rischia l'ostracismo bellico. 6 stagioni e finanziamenti governativi da Mosca per un prodotto della tradizione fatto a Cipro. Samovar, confetture e piatti tradizionali, della Russia europea e siberiana. Animali e bimba sono il volto dolce del paese che con l'orso burbero ha collezionato 100 mld di visualizzazioni su YouTube: ma la guerra che farà, li imbavaglierà o li ucciderà?!

