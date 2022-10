Salviamo la biodiversità con 12 film brevi insieme

INTERAZIONI umane, artistiche e naturalistiche: 20 registi hanno creato una connessione tra i loro 12 film corti nel nome della NATURA: uomini e animali accomunati dalla biodiversità nel cambiamento climatico a venire. Dall'ONG, “ARTE per il MONDO”, a cura di Adelina von Fürstenberg in 12 storie brevi per resistere (interagendo). Centrale è la sensibilità verso il pianeta caratteristica del lavoro degli artisti in campo tra i quali anche Isabella Rossellini che lavora da sempre tra Stati Uniti e Italia. Cosa accade alla terra e al suo ecosistema soprattutto cosa accadrà!? Dopo la proiezione del film se ne parlerà alla Convention dei Quadri ONU di dicembre in Québec sulla diversità biologica. Passaggio del film in questi giorni ai festival di Roma, Milano, e Goa in India.