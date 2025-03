MUSICA Samuele Bersani si confida con i fan: "Ho combattuto un tumore al polmone" “Non ho dovuto fare né chemio né radio, ma mi hanno tolto un pezzo di polmone, non il massimo per uno che canta”

Samuele Bersani si confida con i fan: "Ho combattuto un tumore al polmone".

Durante un recente concerto, Samuele Bersani ha raccontato al pubblico per la prima volta la sua battaglia contro un tumore al polmone. Il cantautore riminese, che lo scorso novembre aveva annunciato uno stop per motivi di salute, ha spiegato di aver affrontato la malattia al primo stadio: “Non ho dovuto fare né chemio né radio, ma mi hanno tolto un pezzo di polmone, non il massimo per uno che canta”.

Con parole toccanti, ha lanciato un appello alla prevenzione, sottolineando l’importanza di non rimandare gli esami: “Siamo più forti di quel che crediamo, se le cose vengono prese in tempo”.

