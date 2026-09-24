FILM RELIGIOSO

San Carlo Acutis: l'influencer di Dio

I MISTERI DELLA FEDE della Nexo Studios debuttano al cinema per ottobre con il film-evento “Carlo Acutis. Il giovane santo” di Luca Salmaso

Carlo Acutis è il primo santo adolescente del cambiamento digitale immerso nel XXI secolo: la contemporaneità in cielo. Il giovane 15enne (Carlo Acutis 1991-2006) della ricerca di senso delle nuove generazioni nell'era dell'algoritmo. Una santità in dialogo con il presente. Dopo la canonizzazione nel 2025 davanti a 80mila fedeli la sua tomba ad Assisi ha visto oltre un milione di pellegrini: Carlo è vivo tra noi.

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